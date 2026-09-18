Има един период в годината, в който сутрин излизаме с яке, следобед съжаляваме, че сме го взели, а вкъщи още живеем като през август. Но преходът към есента не означава изведнъж да напълним къщата с оранжеви възглавници, свещи и декоративни тикви.

Има няколко много по-практични неща, които можем да направим още сега, за да подготвим дома за по-късите дни и по-хладните вечери.

Приберете нещата, които със сигурност няма да използвате до следващото лято – плажни кърпи, тънки завивки и всичко, което стои наоколо, само защото още не сме намерили време да го приберем. Преди да ги сложите в шкафовете, изперете текстила.

Почистете прозорците. Звучи като досадна домакинска задача, но всъщност е една от най-ефективните промени за началото на есента. С намаляването на деня естествената светлина става все по-ценна. Чистите стъкла пропускат видимо повече светлина и могат да направят помещението да изглежда по-светло и свежо, без да сте променили нищо друго. Почистете и рамките, первазите и щорите, местата, върху които през лятото се натрупват най-много прах и полени.

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Преместете мебелите според светлината. През лятото избягваме най-слънчевите места. През есента започваме да ги търсим. Огледайте в коя част на дневната влиза най-много естествена светлина и ако пространството позволява, преместете креслото, малката маса или работния кът по-близо до нея.

Преходът към есента започва още от входната врата. Приберете сандалите и летните чанти и освободете място за връхните дрехи, затворените обувки и чадърите. Оставете навън само нещата, които използвате ежедневно.

Направете само една видима промяна. Не е необходимо да сменяте целия интериор според сезона. Преходът между сезоните е подходящ момент да погледнем дома си отново. Какво използваме, какво само заема място и как можем да го направим по-удобен с няколко съвсем конкретни действия.

Още съвети чуйте във видеото.