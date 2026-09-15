На 14 сепетмври се проведе церемонията по връчването на най-големите отличия в телевизията наградите "Еми.

Водещ на 78-ата церемония беше Маришка Харгитай. Звездата от „Закон и ред: Специални жертви“, откри церемонията с песен и танци, изпълнявайки пародията „I Love TV Screens“ по класиката на Джоан Джет „I Love Rock 'n' Roll“. Тя привлече и свои звездни приятели за предварително заснети сегменти, сред които баскетболната звезда на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън и Тейлър Суифт. Предварително заснетият скеч с участието на попзвездата предизвика смях с шегите си, насочени към хората от телевизионната и развлекателната индустрия.

Причудливият хорър сериал „Заливът на вдовиците“ триумфира на церемонията по връчването на отличията, поставяйки нов рекорд за най-много награди, спечелени от комедиен сериал в рамките на една година, докато драматичният сериал „Пит“ отново спечели отличието за най-добър драматичен сериал.

С общо 14 отличия „Заливът на вдовиците“ подобри рекорда за комедиен сериал, поставен само година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роугън „Студиото“.

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Матю Рийс, Кейт О'Флин и Стивън Рут спечелиха актьорски награди за ролите си в хитовия сериал.

Рийс, който е главен герой в "Заливът на вдовиците" и през 2018 г. спечели „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал за „Американците“, получи първата си награда „Еми“ за комедия. Той спечели и отличието за най-добър актьор в минисериал за зловещото си превъплъщение в „Звярът в мен“. Рийс получи и наградата за най-добър комедиен сериал в качеството си на продуцент.

Херцогинята на Съсекс с номинация за „Еми" за дневни предавания

Силното представяне на „Заливът на вдовиците“ означаваше разочарование за „Хакс“. Звездата му Джийн Смарт обаче отново спечели наградата за най-добра актриса в комедиен сериал – петото ѝ отличие за сериала в рамките на пет сезона.

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Това беше осмата актьорска награда „Еми“ в кариерата ѝ, с което тя изравни Джулия Луис-Драйфъс и Клорис Лийчман по най-много актьорски отличия в историята.

Само няколко минути по-късно Алисън Джани също изравни рекорда, след като спечели наградата за най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал за „Дипломатът“.

„Пит“ спечели „Еми“ за най-добър драматичен сериал за втора поредна година. Поредицата водеше всички сериали с 25 номинации и приключи вечерта с шест статуетки.

Звездата Ноа Уайли, който вече е натрупал множество награди за главната си роля, спечели второто си поредно актьорско отличие, а получи и още една статуетка като продуцент на сериала за победата му в категорията за най-добър драматичен сериал.

„Израснах в Лос Анджелис. Аз съм дете на Холивуд. Израснах пред телевизора, а киносалоните бяха моето място за поклонение. Това е всичко, което някога съм искал да правя, и това е единственият клуб, към който някога съм искал да принадлежа. Благодаря ви, че ме приехте“, заяви Уайли пред публиката.

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Рия Сийхорн от „Плурибъс“ спечели наградата за най-добра актриса в драматичен сериал.

„ДТФ Сейнт Луис“ спечели най-голямото отличие в категорията за минисериали, с което общият брой на наградите му достигна седем.

Сали Фийлд пък спечели наградата за най-добра актриса в минисериал или телевизионен филм за ролята си в „Изключително светли създания“.

Церемонията по връчването на 78-ите награди „Еми“ включваше специална почит към покойната икона на кънтри музиката Доли Партън, която също е носителка на награда „Еми“.

„Тя беше искрена и скромна, подкрепяща и невероятно забавна“, каза Фийлд, която си партнира с Партън във филма „Стоманени магнолии“. След това тя представи кънтри певицата Реба Макентайър, която изпълни „Appalachian Memories“.

Ноа Кахан изпълни „Bridge Over Troubled Water“ по време на сегмента „В памет на“, посветен на починалите представители на телевизионната и филмовата индустрия. В него бе включена емоционална почит към Катрин О'Хара, а на сцената се появи и Маколи Кълкин, нейният партньор от филмите „Сам вкъщи“, заедно с колегите ѝ Ани Мърфи и Дан Леви.

Джейми Лий Къртис със сълзи на очи отдаде почит на Роб Райнер, като нарече покойния режисьор и актьор – който посмъртно спечели „Еми“ за гостуващата си роля в „Мечката“ – „щедър, добър и адски забавен“.

Церемонията бе изпълнена с телевизионна носталгия, като сред водещите на отделните категории бяха звездите от „Бъфи, убийцата на вампири“ Сара Мишел Гелар и Дейвид Бореаназ, както и легендите от „Ангелите на Чарли“ Кейт Джаксън, Шерил Лад и Джаклин Смит.

Някои от наградите бяха връчени предварително. Creative Arts Emmy Awards се състояха на 5 и 6 септември. Шайлийн Удли, Дейвид Харбър, Линда Карделини, Бети Гилпин, както и покойният Роб Райнер и други спечелиха в съответните категории. Маришка Харгитай, също спечели две награди „Еми“ за документалния си филм „Моята майка Джейн“.

Снимка: Getty Images

Ето пълния списък на победителите и номинираните в 19-те категории:

Най-добър комедиен сериал

„Абот Елементарни“

„Мечката“

„Хакс“

„Марго има проблеми с парите“

„Никой не иска това“

„Само убийства в сградата“

„Свиване“

„Заливът на вдовиците“ – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър актьор в комедиен сериал

Яхя Абдул-Матин II – „Уондър Мен“

Стив Карел – „Рустър“

Матю Рийс – „Заливът на вдовиците“ – ПОБЕДИТЕЛ

Джейсън Сигъл – „Свиване“

Мартин Шорт – „Само убийства в сградата“

Най-добра актриса в комедиен сериал

Куинта Брънсън – „Абот Елементарни“

Айо Едебири – „Мечката“

Ел Фанинг – „Марго има проблеми с парите“

Лиса Кудроу – „Завръщането“

Жан Смарт – „Хакс“ – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал

Колман Доминго – „Четирите сезона“

Пол У. Даунс – „Хакс“

Харисън Форд – „Свиване“

Ник Офърман – „Марго има проблеми с парите“

Стивън Рут – „Заливът на вдовиците“ – ПОБЕДИТЕЛ

Майкъл Юри – „Свиване“

Тайлър Джеймс Уилямс – „Абот Елементарни“

Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал

Дейл Дики – „Заливът на вдовиците“

Хана Айнбайндър – „Хакс“

Джанел Джеймс – „Абот Елементарни“

Кейт О'Флин – „Заливът на вдовиците“ – ПОБЕДИТЕЛ

Мишел Пфайфър – „Марго има проблеми с парите“

Меган Сталтър – „Хакс“

Джесика Уилямс – „Свиване“

Най-добър сценарий за комедиен сериал

„Абот Елементарни“, „Тийм билдинг“ – Куинта Брънсън

„The Chair Company“, „Животът минава прекалено бързо, наистина“ – Тим Робинсън, Зак Канин

„Завръщането“, „Валери прави всичко“ – Майкъл Патрик Кинг, Лиса Кудроу

„Хакс“, „Финалът на Хакс“ – Лусия Аниело, Пол У. Даунс, Джен Статски

„Jury Duty Presents: Company Retreat“, „Сливания и придобивания“ – Антъни Кинг

„Заливът на вдовиците“, „Добре дошли в Залива на вдовиците!“ – Кейти Диполд – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра режисура на комедиен сериал

„Абот Елементарни“, „Ballgame“ – Рандал Айнхорн

„Мечката“, „Мечки“ – Кристофър Сторър

„The Chair Company“, „Животът минава прекалено бързо, наистина“ – Андрю ДеЙънг

„Хакс“, „Финалът на Хакс“ – Лусия Аниело

„The Ms. Pat Show“, „Give It Arrest“ – Мери Лу Бели

„Заливът на вдовиците“, „Добре дошли в Залива на вдовиците!“ – Хиро Мурай – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър драматичен сериал

„Дипломатът“

„Позлатената епоха“

„Рицар на Седемте кралства“

„Рай“

„Пит“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Плурибъс“

„Бавни коне“

„Вашите приятели и съседи“

Най-добър актьор в драматичен сериал

Стърлинг К. Браун – „Рай“

Гари Олдман – „Бавни коне“

Марк Ръфало – „Таск“

Руфъс Сюел – „Дипломатът“

Ноа Уайли – „Пит“ – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра актриса в драматичен сериал

Кари Куун – „Позлатената епоха“

Чейс Инфинити – „Заветите“

Кери Ръсел – „Дипломатът“

Рия Сийхорн – „Плурибъс“ – ПОБЕДИТЕЛ

Зендая – „Еуфория“

Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал

Патрик Бол – „Пит“

Били Крудъп – „Сутрешното шоу“

Шон Хатоси – „Пит“

Джеран Хауъл – „Пит“

Джак Лоудън – „Бавни коне“

Том Пелфри – „Таск“ – ПОБЕДИТЕЛ

Карлос-Мануел Весга – „Плурибъс“

Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал

Тейлър Диърдън – „Пит“

Фиона Дуриф – „Пит“

Алисън Джани – „Дипломатът“ – ПОБЕДИТЕЛ

Катрин ЛаНаса – „Пит“

Сепиде Моафи – „Пит“

Джулиан Никълсън – „Рай“

Каролина Видра – „Плурибъс“

Най-добър сценарий за драматичен сериал

„Дипломатът“, „Амагансет“ – Питър Акерман, Дебора Кан

„Пит“, „13:00 ч.“ – Кирстен Пиер-Гейфман, Р. Скот Джемил

„Пит“, „12:00 ч.“ – Валери Чу

„Плурибъс“, „Ние сме ние“ – Винс Гилиган – ПОБЕДИТЕЛ

„Бавни коне“, „Белези“ – Уил Смит

„Таск“, „Малък и тих глас“ – Брад Ингълсби

Най-добра режисура на драматичен сериал

„Позлатената епоха“, „Решението ми е взето“ – Сали Ричардсън-Уитфийлд

„Рай“, „Изход“ – Ханел М. Кълпепър

„Пит“, „12:00 ч.“ – Ноа Уайли

„Плурибъс“, „Ние сме ние“ – Винс Гилиган

„Бавни коне“, „Белези“ – Сол Мецщайн – ПОБЕДИТЕЛ

„Таск“, „Отвъд идеите за неправда и праведност има река“ – Сали Ричардсън-Уитфийлд

Най-добър минисериал или антологичен сериал

„Вината е нейна“

„Звярът в мен“

„Бийф“

„ДТФ Сейнт Луис“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“

Най-добър актьор в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм

Риз Ахмед – „Стръв“

Джейсън Бейтман – „Черният заек“

Чарли Хънам – „Чудовището: Историята на Ед Гийн“

Оскар Айзък – „Бийф“

Матю Рийс – „Звярът в мен“ – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра актриса в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм

Клеър Дейнс – „Звярът в мен“

Сали Фийлд – „Изключително светли създания“ – ПОБЕДИТЕЛ

Кери Мълиган – „Бийф“

Сара Пиджън – „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“

Сара Снук – „Вината е нейна“

Най-добро вариететно предаване

„Дейли шоу“

„Джими Кимъл на живо!“

„Last Week Tonight with John Oliver“

„Късното шоу със Стивън Колбърт“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Saturday Night Live“

Редактор: Цветина Петрова