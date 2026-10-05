Юлиян Янков – Картофа, намирайки се на територията на Гърция, явно е разбрал, че го търсят и че ще го намерят и се твърди, че се е предал. Това коментира в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS журналистът Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд и част от инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев. По думите му службите, прокуратурата и съдът познават Картофа, защото е осъждан 15 пъти и е с влезли в сила присъди, понякога освобождаван предсрочно.

„Непосредствено преди последния път, когато е освободен, на фирмата, на която той е собственик, занимаваща се с пътна помощ, са дадени изключителни права за цяла България да извършва услугата „пътна помощ“. Той извършва услугата, за която му плаща държавата, а за тези, които я ползват, е безплатно. Тук е уловката. В Антикорупционния фонд научихме за това, след като започнаха да ни се обаждат и да идват собственици на по-малки фирми за пътна помощ, които твърдяха, че ги притискат да работят за Юлиян Янков – Картофа. По онова време той имаше 4-5 репатрака. Очевидно с принуда е заставял малките фирми да извършват услугата, но с брандирани с неговата фирма камиони и съответно всичките пари са отивали при него. Някои от фирмите твърдяха, че направо им е откраднал камионите, което е свързано и с обвинението на старозагорската прокуратура, на основание на което е издадена европейската заповед за задържане“, обясни Станкушев.

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Журналистът каза още, че Юлиян Янков твърди, че Георги Кандев, докато беше главен секретар, се е опитвал да го изнудва с цел да присвои 50% от бизнеса му. „Аз, разбира се, не вярвам на това, защото много добре познавам Кандев“, категоричен бе той.

Бившият вътрешен министър Михаил Миков и член ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев коментира, че явно Юлиян Янков – Картофа е имал някаква протекция, за да получи права и да упражнява такова господстващо положение на един пазар. „Доминацията на стремежа към печалба на всяка цена и корупционните практики не са нещо неестествено за съвременна България“, коментира той.

Станкушев обърна внимание, че няма напредък по отношение на нито едно от разследванията на Антикорупционния фонд като „Апартаментгейт“, „Пепи Еврото”, „Мартин Божанов – Нотариуса“, „Чирен“, което, по думите му, означава, че в България няма държава. „Не може да се краде и никой да не си мърда пръста. Не може магистрати, главно прокурори, да са откровено забъркани в тежки корупционни и мафиотски схеми“, заяви журналистът.

Миков допълни, че е много важно след като бъде избран новият Висш съдебен съвет, работата му да бъде внимателно наблюдавана. Според него функцията на ВСС е била силно нарушена, когато гилдиите се затвориха в две отделни колегии – прокурорска и съдебна. „Смятам това за абсолютна грешка, защото така едните си управляват едната система, другите – другата. Ако се говори за някаква сериозна промяна, то тя трябва да върне Конституцията в онова разбиране, което е от нейното създаване – за единен орган, който да ръководи и да наблюдава какво се случва в съдебната власт. Трябва също в много по-висока степен обществеността да участва в управлението на органите на съдебната власт”, посочи бившият вътрешен министър.

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Бойко Станкушев каза, че не е оптимист за състава на следващия ВСС. „Цялата държава се крепи на правото, което от много години не виждаме. Начинът, по който се избират и в съдийската, и в прокурорската колегия, и следователите е порочен, защото там решаващата дума е на политиците. А те самите не могат да стигнат до победа на избори, ако не ги бутат олигархията и мафията“, категоричен бе той.

По думите на Миков концентрацията на капитал през последните 15 години в определени фигури е създала усещането, че те трябва да се занимават с политическото управление на държавата. „Държавата трябва да се откъсне от тези зависимости, ако може. Ако не може, недоверието и в органите на съдебната власт, и в законодателната, и в изпълнителната ще продължава да тлее“, заяви Миков.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова