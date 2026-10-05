Шофьор е установен и санкциониран, след като е заснет да се движи в платното за насрещно движение на автомагистрала „Европа“.

Нарушителят е открит само няколко часа след подаването на граждански сигнал, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

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До полицията е изпратен видеозапис, на който се вижда опасното поведение на водача. След получаването му служители на сектор „Пътна полиция“ предприели незабавна проверка и установили самоличността на шофьора.

За нарушението му е наложена глоба от 500 евро, а свидетелството му за управление е отнето за срок от три месеца. От ОДМВР - София посочват, че случаят показва значението на гражданските сигнали при установяването на сериозни нарушения на пътя и призовават водачите да бъдат отговорни и да подават информация при опасно поведение.

Редактор: Цветина Петкова