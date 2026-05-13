Служители от сектор „Пътна полиция” – Сливен са се самосезирали след публикация в социалните мрежи за шофиране в насрещната пътна лента по автомагистрала „Тракия”. В публикуваното видео се вижда как лек автомобил се движи в аварийната лента в насрещното движение в участъка от магистралата, обслужван от ОДМВР-Сливен.

Водачът се оказал жител на Пловдив, направена е връзка с него. Предстои да бъде санкциониран. За това нарушение в Закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер на малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правото да шофира.

В ОДМВР-Сливен се извършва мониторинг в социалните мрежи, като при всяка публикация с нарушения на ЗДвП се предприемат съответните действия по установявана и санкциониране на нарушителите.

Гражданите могат да подават сигнали на ел. поща на ОДМВР-Сливен sliven@mvr.bg.