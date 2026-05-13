-
Протест в "Младост" срещу строежа на 75-метрова сграда
-
Повдигнаха обвинениe на кмета на Лом за купуване на гласове
-
Големият общински проблем: Централизацията и зависимостта от София
-
Поморие чества Гергьовден с поклонение пред мощите на Св. Георги
-
Русенци отбелязват празника на града с богата програма и безплатен транспорт
-
Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било регистрирано
Властите са се самосезирали след публикация в социалните мрежи
Служители от сектор „Пътна полиция” – Сливен са се самосезирали след публикация в социалните мрежи за шофиране в насрещната пътна лента по автомагистрала „Тракия”. В публикуваното видео се вижда как лек автомобил се движи в аварийната лента в насрещното движение в участъка от магистралата, обслужван от ОДМВР-Сливен.
Водачът се оказал жител на Пловдив, направена е връзка с него. Предстои да бъде санкциониран. За това нарушение в Закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер на малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правото да шофира.
В ОДМВР-Сливен се извършва мониторинг в социалните мрежи, като при всяка публикация с нарушения на ЗДвП се предприемат съответните действия по установявана и санкциониране на нарушителите.
Гражданите могат да подават сигнали на ел. поща на ОДМВР-Сливен sliven@mvr.bg.
Кола се движи със 140 км/ч в насрещното на АМ "Тракия" (ВИДЕО)
Последвайте ни