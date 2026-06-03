Откриха детето, което в продължение на няколко часа се издирваше в село Александрово, община Павел баня. То е на две и половина години и беше в неизвестност от около 20.00 ч. на 2 юни.

Полиция, пожарникари и доброволци направиха обходи в селото. Последно детето беше видяно близо до реката. Полицията разпита родителите и съседите.

Снимка: Георги Манев

„Децата играеха отвън и ние бяхме при тях. Влязох за малко в къщата и когато излязох, него вече го нямаше. Попитах другите деца къде е, казаха, че не са видели накъде е тръгнал”, разказа бащата Сергей.