Какво наистина ни подмладява и какво ни състарява

В новия епизод на Nova Lab ГРИЖА, топ гримьорът Цецо Андреев се впусна в откровен разговор с Даниела Пехливанова. Забравете за шаблонните представи и маркетинг обещанията – тук се говори за истината зад перфектната визия: как гримът издържа часове, защо филтрите в социалните мрежи изкривяват реалността и как да открием баланса между тенденциите и нашата индивидуалност. Пригответе се да разберете какво наистина ни подмладява и какво ни състарява. 

От ранни зори до зори: Тайната на дълготрайния грим 

Работният ден на един гримьор често започва още в 05:00 сутринта, особено по време на балове. Въпросът как гримът издържа часове, дори след нощ в дискотека, има своя отговор, който не се крие само в скъпите продукти. 

Много е важно движението на ръката, натиска на блендера, на четката за пудра, всичко е много важно. Продуктите са важни, марките”, казва Андреев.

Той развенчава и мита, че високата цена винаги гарантира качество. 

Като цяло съм за това, че не винаги цената определя качеството, защото много пъти аз самият съм правил грешка и съм си купувал много скъпи продукти, а не ми харесват”, казва той.   

Ключовото е да се прави разлика между марки, специализирани в грима, и модни къщи, които го предлагат като допълнение – често там плащаме само за името. 

Филтри, ТикТок и изкривената представа за перфектност 

Едно от най-големите предизвикателства пред гримьорите днес е влиянието на филтрите в социалните мрежи. Клиентки идват със снимки, обработени до неузнаваемост, с нереалистични очаквания. 

И някакъв филтър ми показва. Как да ти направя веждите, както ти ги показва филтър? Ти на живо няма да си така... Тя иска да изживее филтър”, казва Андреев.

Той предупреждава и за заблудите от онлайн уроците, където така нареченият „глоу“ ефект бързо се превръща в „мазен“ вид часове по-късно.

„Това, което гледат по клипчета в ТикТок или в Ютуб, окей, те са глоунати. Но ти като сложиш това нещо, то след 1-2 часа вече ще бъде като мазна. И въобще не е приятна гледка”.

Основата е всичко: Познавай кожата си

За дълготраен и свеж грим, правилната подготовка на кожата е ключова. Пудрата, например, е незаменима.

Пудрата е много важна да ти е лекичка. Пудрата запечатва фон дьо тена и той може да стои наистина до другия ден“, обяснява гримьорът.   

Много жени обаче не познават истинския си тип кожа, което води до грешки. Цецо Андреев препоръчва балансиран подход: за мазна кожа – силна матова база, комбинирана с фон дьо тен, който е 50% хидратиращ. По този начин се избягва прекомерното матиране, което води до напукване и изсушаване.

Снимка: Графики

Елегантна изчистеност срещу „коледна елха”

Цецо Андреев е категоричен – по-малкото е повече. Често жените залагат на прекалено много.

На кич. Трябва да е стилна. Не е нужно в главата да си като коледна елха”, казва гримьорът.

Когато клиентка иска визия, която не ѝ отива, той се опитва да я разубеди. „Винаги казвам, няма да ти е добре, не е за тебе... Не е за твоето лице“.   

За него луксозната, „скъпа” визия е синоним на изчистена и прецизно изработена, където всяко нещо е на светло-сянка, а детайлите – перфектни.

Гримът – психологическа метаморфоза и подмладяване

Влиянието на грима върху самочувствието е огромно.

Гримът наистина променя. Радвам се, че работя това, защото давам самочувствие на жените“, споделя гримьорът.

За жените над 40 години кожата изисква специален, по-лек подход. Целта е да се освежи, а не да се напластява.

Когато вече кожата е по-зряла, изравняваш лицето със супер лек фон дьо тен”.

С правилните техники гримът може да върне години.

На 50-годишна жена да ѝ върнеш 10 поне... Говорим само за грим“, казва той.   

Онлайн уроци и бунт срещу шаблоните

Опитът на гостенката Яна да се учи от клипове е показателен.

Започнах да се уча сама, проба-грешка, защото от клипове просто не ми се получаваше“, споделя тя.

Цецо Андреев е категоричен – онлайн уроците са грешка  за начинаещи и забранява на ученичките си да ги гледат. Що се отнася до новите тенденции, като „рошавите вежди”, гримьорът е категоричен: „На някои хора им отива”.

Съветът на майстора: Красотата идва отвътре

Независимо дали става въпрос за певици, бизнес дами или булки, Цецо Андреев подхожда индивидуално. За него добрата светлина е важна за безупречен резултат. Неговият финален съвет към жените е прост, но дълбок:

Пожелавам им на първо място да са в настроение, защото като са в настроение, те ще бъдат красиви. Когато си красив отвътре, си красив и отвън. По-малко суета. Не, защото прекаляват... Но да са хубави отвътре”.   

Още интересни истории може да видите в YouTube страницата на подкаста NOVA LAB.

 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking