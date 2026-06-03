В новия епизод на Nova Lab ГРИЖА, топ гримьорът Цецо Андреев се впусна в откровен разговор с Даниела Пехливанова. Забравете за шаблонните представи и маркетинг обещанията – тук се говори за истината зад перфектната визия: как гримът издържа часове, защо филтрите в социалните мрежи изкривяват реалността и как да открием баланса между тенденциите и нашата индивидуалност. Пригответе се да разберете какво наистина ни подмладява и какво ни състарява.

От ранни зори до зори: Тайната на дълготрайния грим

Работният ден на един гримьор често започва още в 05:00 сутринта, особено по време на балове. Въпросът как гримът издържа часове, дори след нощ в дискотека, има своя отговор, който не се крие само в скъпите продукти.

„Много е важно движението на ръката, натиска на блендера, на четката за пудра, всичко е много важно. Продуктите са важни, марките”, казва Андреев.

Той развенчава и мита, че високата цена винаги гарантира качество.

„Като цяло съм за това, че не винаги цената определя качеството, защото много пъти аз самият съм правил грешка и съм си купувал много скъпи продукти, а не ми харесват”, казва той.

Ключовото е да се прави разлика между марки, специализирани в грима, и модни къщи, които го предлагат като допълнение – често там плащаме само за името.

Филтри, ТикТок и изкривената представа за перфектност

Едно от най-големите предизвикателства пред гримьорите днес е влиянието на филтрите в социалните мрежи. Клиентки идват със снимки, обработени до неузнаваемост, с нереалистични очаквания.

„И някакъв филтър ми показва. Как да ти направя веждите, както ти ги показва филтър? Ти на живо няма да си така... Тя иска да изживее филтър”, казва Андреев.

Той предупреждава и за заблудите от онлайн уроците, където така нареченият „глоу“ ефект бързо се превръща в „мазен“ вид часове по-късно.

„Това, което гледат по клипчета в ТикТок или в Ютуб, окей, те са глоунати. Но ти като сложиш това нещо, то след 1-2 часа вече ще бъде като мазна. И въобще не е приятна гледка”.

Основата е всичко: Познавай кожата си

За дълготраен и свеж грим, правилната подготовка на кожата е ключова. Пудрата, например, е незаменима.

„Пудрата е много важна да ти е лекичка. Пудрата запечатва фон дьо тена и той може да стои наистина до другия ден“, обяснява гримьорът.

Много жени обаче не познават истинския си тип кожа, което води до грешки. Цецо Андреев препоръчва балансиран подход: за мазна кожа – силна матова база, комбинирана с фон дьо тен, който е 50% хидратиращ. По този начин се избягва прекомерното матиране, което води до напукване и изсушаване.

Елегантна изчистеност срещу „коледна елха”

Цецо Андреев е категоричен – по-малкото е повече. Често жените залагат на прекалено много.

„На кич. Трябва да е стилна. Не е нужно в главата да си като коледна елха”, казва гримьорът.

Когато клиентка иска визия, която не ѝ отива, той се опитва да я разубеди. „Винаги казвам, няма да ти е добре, не е за тебе... Не е за твоето лице“.

За него луксозната, „скъпа” визия е синоним на изчистена и прецизно изработена, където всяко нещо е на светло-сянка, а детайлите – перфектни.

Гримът – психологическа метаморфоза и подмладяване

Влиянието на грима върху самочувствието е огромно.

„Гримът наистина променя. Радвам се, че работя това, защото давам самочувствие на жените“, споделя гримьорът.

За жените над 40 години кожата изисква специален, по-лек подход. Целта е да се освежи, а не да се напластява.

„Когато вече кожата е по-зряла, изравняваш лицето със супер лек фон дьо тен”.

С правилните техники гримът може да върне години.

„На 50-годишна жена да ѝ върнеш 10 поне... Говорим само за грим“, казва той.

Онлайн уроци и бунт срещу шаблоните

Опитът на гостенката Яна да се учи от клипове е показателен.

„Започнах да се уча сама, проба-грешка, защото от клипове просто не ми се получаваше“, споделя тя.

Цецо Андреев е категоричен – онлайн уроците са грешка за начинаещи и забранява на ученичките си да ги гледат. Що се отнася до новите тенденции, като „рошавите вежди”, гримьорът е категоричен: „На някои хора им отива”.

Съветът на майстора: Красотата идва отвътре

Независимо дали става въпрос за певици, бизнес дами или булки, Цецо Андреев подхожда индивидуално. За него добрата светлина е важна за безупречен резултат. Неговият финален съвет към жените е прост, но дълбок:

„Пожелавам им на първо място да са в настроение, защото като са в настроение, те ще бъдат красиви. Когато си красив отвътре, си красив и отвън. По-малко суета. Не, защото прекаляват... Но да са хубави отвътре”.

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