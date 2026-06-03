България не страда от липса на приходи в бюджета, а по-скоро от неефективното и непрозрачно разпределение на публичните средства. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Демократична България“ Катя Панева в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По повод стартиралата процедура на Европейската комисия за свръхдефицит срещу България Панева посочи, че съществуват конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. „Важно е управляващите, когато заявяват, че ще съкращават разходите, да спазват думата си“, подчерта тя.

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Според народния представител промените, предложени и приети за удължителния бюджет, няма да доведат до съществено намаляване на разходите и няма да окажат значителен ефект върху дефицита. Тя постави въпрос и за липсата на мерки за оптимизиране на държавната администрация. „Там е един от основните проблеми. Именно чрез подобни механизми могат да бъдат намалени разходите“, смята Панева.

Тя обясни, че удължителният бюджет е необходим, за да бъдат гарантирани плащанията на пенсиите, като изрази надежда, че редовният държавен бюджет за 2026 г. ще бъде внесен в Народното събрание през юни или юли. По думите ѝ част от предложенията на управляващите имат популистки характер, въпреки че първоначалната им програма е съдържала по-ясни и дори десни икономически мерки. „Ако подобни политики бъдат заложени в редовния бюджет, ние от „Демократична България“ бихме ги подкрепили“, заяви Панева.

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Тя коментира и темата за промените в Закона за водите, които предвиждат въвеждане на различни цени за битови и небитови потребители. Според депутата промените са били направени в много кратък срок заради ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост. „Въвежда се дефиниция за битови и небитови потребители, без да е напълно ясно какво точно включва тя. Това може да доведе до сериозни затруднения за регулаторите, които тепърва ще трябва да разработват подзаконовата нормативна уредба“, коментира тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева