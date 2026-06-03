-
Симона и Пламена пред невъзможни дилеми в Женски блиц
-
„На кафе“ с Виктор Русинов, Стефан Димитров, Славка Калчева и Дънди
-
Смела игра в "Сделка или не"
-
Железните срещу Аналогови в "Семейни войни"
-
Кошмарната мисия в Павликени изпитва духа на „SOS Разтребители“
-
„Пресечна точка”: За свободата и авторитетите в миналото и днес и промените в удължителния закон за бюджета
Коментар на Ирина Шекерова, Александър Иванов и Димитър Калайджиев
В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха политологът Ирина Шекерова, предприемачът Александър Иванов и брокерът Димитър Калайджиев.
Коментаторите търсиха отговор на въпроса защо Румен Радев направи крачка назад за непопулярните мерки? Втората тема, която стана обект на дискусия, беше трябва ли да отпаднат матурите след 4 и 10 клас?
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни