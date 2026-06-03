В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха политологът Ирина Шекерова, предприемачът Александър Иванов и брокерът Димитър Калайджиев.

Коментаторите търсиха отговор на въпроса защо Румен Радев направи крачка назад за непопулярните мерки? Втората тема, която стана обект на дискусия, беше трябва ли да отпаднат матурите след 4 и 10 клас?

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова