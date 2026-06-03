Испания е регистрирала рекордно високи температури през месец май в голяма част от крайбрежието си, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на испанската държавна система за морско наблюдение.

Данните показват, че 12 от 15 дълбоководни буйове са отчели най-високите си стойности за май, а 6 от 14 крайбрежни станции са измерили рекордни температури.

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Според испанската метеорологична служба AEMET явлението е пряко свързано с причиненото от човека изменение на климата. „През последното десетилетие сме имали едва седем дни с рекордно ниски температури, докато дните с рекордно високи са 221“, заяви говорителят Рубен дел Кампо.

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Той подчерта, че тенденцията отразява устойчивото повишаване на глобалните температури, като добави, че рекордните морски стойности през май не са свързани с климатичния феномен Ел Ниньо, който се очаква да се развие в Тихия океан през следващите месеци. Според прогнози на ООН Ел Ниньо може да достигне своя пик през октомври и ноември.

Редактор: Цвета Лазаркова