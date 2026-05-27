Европа е обхваната от необичайно ранна гореща вълна, придружена с рекордно високи температури. Във Великобритания беше подобрен рекордът за най-висока температура през май в два поредни дни, като в Лондон живакът достигна 35 градуса по Целзий. Голяма част от Западна Европа отчита температури с между 10 и 15 градуса над нормалните за сезона. А в Париж и Мадрид термометрите удариха 33 градуса. Пау Москера от CNN разказва.

Мадрид е един от многото европейски градове, засегнати от необичайно високите температури от началото на седмицата. Във вторник термометрите достигнаха 31 градуса по Целзий. Подобни стойности са типични за юли, но не и за май, при положение че до началото на астрономическото лято остават още няколко седмици.

Температурни рекорди: Гореща вълна обхвана Западна Европа

Според испанската метеорологична агенция горещините ще се задържат поне до края на седмицата. Затова много хора избират през деня да се разходят из парковете, търсейки прохлада под сянката на дърветата. Тази седмица излизането навън изисква добра подготовка, тъй като температури от около 30 градуса по Целзий ще останат обичайни през следващите дни.

По данни на испанската метеорологична агенция, през следващите няколко дни живакът ще достигне 35 градуса по Целзий, а през нощта температурите няма да падат под 20 градуса. Така че тези, които очакват известно разхлаждане, ще трябва да почакат поне още няколко дни.

