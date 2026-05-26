Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са се опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили.

Оттам определиха действията като „отбранителни“ и заявиха, че целта им е била „да защитят нашите войски от заплахите, поставяни от иранските сили“.

Иран съобщи, че е близо до меморандум за разбирателство, но не и до мирно споразумение със САЩ

„Централното командване на САЩ продължава да защитава нашите сили, като същевременно проявява сдържаност по време на продължаващото примирие“, заяви говорителят на CENTCOM капитан Тим Хокинс.

По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар Абас и в крайбрежни зони близо до Ормузкия проток. Според агенция „Тасним“ в района са били чути три взрива, а „Фарс“ информира за подобни звуци край Сирик и Джаск - населени места в близост до стратегическия морски път.

Причината за експлозиите засега не е официално потвърдена. Агенция „Мехр“ съобщи, че ситуацията в Бандар Абас е под контрол и няма повод за тревога, като взривовете са били регистрирани източно от града.

Ударите бяха нанесени, докато Техеран и Вашингтон водят преговори в Доха с посредничеството на Катар.

