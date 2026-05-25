Папа Лъв XIV ще публикува днес първата си енциклика. Тя е озаглавена „Магнифика хуманитас” („Величието на човечността”), а 100-те ѝ страници са посветени на изкуствения интелект, предаде агенция ДПА.

Първата енциклика, издадена от новия римски първосвещеник, се смята за нещо като програмна декларация за понтификата му. Очаква се папа Лъв XIV да присъства лично по време на представянето на документа пред Църквата, което е прецедент за подобно събитие.

Светият отец, който е първият американски папа, през последните месеци на няколко пъти изразяваше мнение за изкуствения ум. Според него той представлява едновременно и възможност, и опасност. Съдържанието на самата енциклика обаче бе пазено в строга тайна.

На събитието, освен кардинали и теолози, ще присъства и Крис Ола, съосновател на ИИ компанията „Антропик” – което също е безпрецедентно. Компанията от Сан Франциско е в конфликт с правителството на САЩ заради това, че отказа да позволи нейните ИИ модели да бъдат внедрени в автоматизирани оръжейни системи, както и за наблюдение на населението. Американският президент Доналд Тръмп е критикувал остро както папата, така и „Антропик”.

Енцикликата е с дата 15 май – точно 135 години след като папа Лъв XIII издава своята енциклика „Рерум новарум” („Права и задължения на капитала и труда”), в която изяснява доктриналните възгледи на Католическата църква за последствията от Индустриалната революция. Новият римски първосвещеник прави директна препратка към документа на едноименния си предшественик, но в контекста на прогнозираната ИИ революция.

Друга тема, която се засяга в текста, е дали е редно машини, работещи с изкуствен интелект, да вземат решения, отнасящи се до живота и смъртта по време на война.

