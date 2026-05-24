Навръх 24 май фондация "Академия Аскеер" връчи за 35-и път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Наградите „Аскеер” са единствени по рода си театрални отличия в България, при които отличията се дават „от артисти – за артисти“

Артисти награждават артисти: Обявиха номинациите за театралните награди „Аскеер“ 2026

Организаторите удостоиха с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство актрисата Мария Стефанова. Почетен "Аскеер" беше присъден и на сценографа Младен Младенов.

Наградата за изгряваща звезда взе Теодор Кисьов. Призът за поддържаща женска роля отиде при Мария Сотирова, а за мъжка - при Алексей Кожухаров.

Актрисите Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева грабнаха приза за водеща женска роля, а за мъжка бяха отличени Атанас Атанасов и Ивайло Христов.

Отличието за режисура отиде при Зафир Раджаб. "Аскеер"-ът за най-добро представление отиде за спектакъла „Влюбеният дирижабъл“.

В категория "Съвременна българска драматургия" спечели Елена Телбис. Никол Трендафилова спечели статуетката за сценография. Марина Райчинова беше отличена с "Аскеер" за костюмография. Петя Диманова спечели отличието за театрална музика. Явор Бахаров спечели наградата за моноспектакъла "Трима крале".

Милен Миланов, който е съосновател и дългогодишен председател на фондация „Академия Аскеер", получи наградата "Аскеер" за творческа чест, която не се връчва всяка година. Същото отличие беше връчено и на сценографа и костюмограф Нина Пашова. Водещият на церемонията Веселин Ранков пък изненадващо беше удостоен с почетен плакет.

Редактор: Никола Тунев