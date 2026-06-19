Младеж се блъсна с автомобила си в електрическо табло в центъра на Хасково и избяга от мястото на инцидента.

Произшествието е станало около 1:00 ч. тази нощ на бул. „България“, в участъка между кръстовището с бул. „Освобождение“ и бившето кино „Клокотница“.

Кола събори дърво върху автобусна спирка на централен булевард в Хасково (СНИМКИ)

Повреденото табло е захранвало една от сградите в района. Най-засегната е баничарница на партера, която днес няма да отвори. От сутринта електротехници на частна фирма работят по отстраняването на щетите.

Съседен търговец от същия бранш коментира, че неговата пекарна ще работи нормално въпреки аварията, тъй като се захранва с газ.

Редактор: Цветина Петкова