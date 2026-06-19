Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (19.06.2026 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (19.06.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (19.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (19.06.2026 - сутрешна) 19 юни 2026 06:10 Лятото идва с юнски жеги Прогноза за времето (18.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (18.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (17.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (17.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (16.06.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Мария Барабашка Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Пускат движението по ремонтираното платно за София на „Тракия“ в Пазарджишко Мотористи излизат на протест заради скока на цената на застраховката "Гражданска отговорност" Кметът на Варна издава първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността „Баба Алино” Седмокласници и десетокласници се явяват на изпит по математика днес Лятото идва с юнски жеги Парламентарната комисия за контрол над службите прие на първо четене промени в Закона за НСО Българите отлагат първото си дете заради икономически и социални фактори Каква е разликата между наднорменото тегло и затлъстяването Димитър Хаджидимитров: От 1 юли може да имаме цени под 1,45 евро навсякъде България е на първо място в ЕС по златни медали на глава от населението в състезанията по природни науки Космическият "танц" на Луната и Венера (СНИМКИ) Стефан Янев: Има разминаване между думите и делата на кабинета Проф. Веселин Вучков: Съдебната реформа е в правилна посока, но МВР се нуждае от спешни промени Посланикът ни в Скопие благодари на българските институции за подкрепата Какви тревоги буди позицията на България относно санкциите срещу Русия Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 58-годишна жена Адвокатът на Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата срещу вътрешния министър Димитър Стоянов представи в Брюксел одобрения Национален план за повишаване на разходите за отбрана В петък започва издаването на заповеди за събаряне на незаконни постройки в „Баба Алино” Евростат: България остава най-евтината държава в ЕС за живот Задържаха пловдивчанка, работила като лекар без медицинско образование 42 фалшиви удостоверения за търпимост за строежи установиха във Варна Людмила Петкова: 3,8 млрд. евро таван на дълга не са за безконтролно харчене, а ликвидна застраховка за стабилността на България ДПС внесе пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на турската и мюсюлманската общност Кремен Георгиев смята предложеното средно увеличение на тока и парното за адекватно Фалшив сигнал за бомба евакуира Районния съд във Варна (ВИДЕО) Вицепремиерът Пеканов съобщи, че България е усвоила 53% от средствата по ПВУ Откриха тялото на мъж в Русе, по него имало следи от наранявания Прогноза за времето (18.06.2026 - обедна) Хванаха шофьор с фалшива хърватска книжка в Кюстендилско - поръчал я по интернет Земеделският министър инспектира контрола при вноса на храни на „Капитан Андреево" Приоритетите на кабинета “Радев”: Реални кризи или второстепенни теми България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия Двама души получиха шанс за нов бъбрек в УМБАЛ "Александровска" Стефан Белчев: Замразяването на депутатските заплати не е измамно Мартин Димитров: Всички заплати в бюджетния сектор трябва да станат публични Железопътният сектор в критично състояние: Задължения за около 765 млн. евро са поети без осигурено финансиране Стартира процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни Математически изчисления: Реалното възнаграждение на народните представители може да достига 10 хил. евро Никола Янков: Няма икономическа логика България да блокира санкциите срещу Русия Съдът отмени гаранцията на задържания след спор с Ивайло Мирчев. Доставчикът поиска извинение „Народното събрание не е място за евтини роли и временни аплодисменти“: Властта отбеляза 50 дни управление Нова метеостанция по Черноморието ще известява за риск от природни бедствия Само за месец: Рязък ръст на задържаните за наркопрестъпления през май Инвазия или природен феномен? Хиляди пеперуди превзеха страната Сувенири със свастики и образа на Хитлер в Несебър предизвикаха международен отзвук „Поголовен контрол и нулеви резултати“: Съдия Цариградска иска проверка на всички случаи на СРС-та срещу магистрати Незаконен строеж върху горска територия в защитена зона край Каварна предизвика проверки ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА