Община Созопол въведе забрана за движение с електрически тротинетки по ул. "Републиканска" в Новия град и влизането с АТВ и офроуд превозни средства в Стария град.

Ограниченията са въведени поради необходимостта от повишаване на обществената безопасност, намаляване на шума и запазване на спокойствието в най-посещаваните части на града, съобщиха от пресцентъра на Общината.

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Ул. "Републиканска" е известна като "Веселата улица" в града и е свързана с най-интензивния пешеходен поток в района. От общината искат да предотвратят възможни рискови ситуации и да гарантират безопасността на жителите и туристите.

Другото въведено ограничение, което засяга Стария град е заради сигнали за нарушаване на обществения ред и шума, създаван от АТВ-та и офроуд превозни средства.

Контролът по спазването на въведените правила ще се извършва от компетентните органи, а нарушителите ще бъдат санкционирани, уверяват от общината.

Редактор: Цвета Лазаркова