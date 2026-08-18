"Нашето семейство преминава през период на шок и скръб". Това написа украинският шампион по бокс Владимир Кличко след смъртта на бившата си годеница и майка на детето му Хейдън Пенетиър .

Кличко сподели снимка с актрисата и дъщеря им Кая, под която написа: "Новината за трагичната смърт на Хейдън ме натъжава дълбоко. Тя напусна този свят твърде рано. Хейдън, макар и вече да не е мой партньор, беше важна част от живота ми и майка на дъщеря ни Кая. Тя изгради невероятна кариера чрез огромен талант, като същевременно се сблъска и с по-тъмните страни на една много взискателна индустрия. Нищо няма да заличи времената, които споделихме, нито мястото, което тя заемаше в живота ни".

"Кличко: Повече от битка" - филм за братята, които използват славата си, за да се борят за Украйна (СНИМКИ)

В публикацията си Кличко пише още, че пред дъщеря им Кая винаги ще говори с уважение за майка ѝ. Той изказа най-дълбоките си съболезнования на родителите на Хейдън, нейните приятели и феновете ѝ. "Млади и талантливи хора като Хейдън не трябва да напускат този свят толкова рано", допълва спортистът. И благодари на всички, които подкрепят семейството в този момент.

Владимир и Хейдън се запознават през 2008 г. по време на парти, а година по-късно започват да се срещат. Сгодяват се през 2013 г., а през декември 2014 г. се ражда дъщеря им Кая Евдокия Кличко. Двойката се разделя окончателно през 2018-а. Те поддържат добри отношения, а самата Пенетиър определя Кличко като "прекрасен човек".

През 2018 г. Хейдън се отказа от попечителството над Кая. Боксьорът и момиченцето се местят в Киев. Майката по-късно споделя, че по време на войната детето ѝ не е живяло в Украйна.

Кличко е гласовит активист за украинската свобода и се бори за страната си във войната срещу Русия. Актрисата напълно подкрепя бившия си годеник в битката срещу инвазията на Москва. Тя подкрепяше и военните усилия на Украйна срещу Русия, като основа благотворителнатата организация Hoplon International през 2022 г., за да снабдява страната с медицински комплекти и бронежилетки.

През 2022 г. Пенетиър публично говори за психичното си здраве, зависимостите и следродилната депресия.

Почит към актрисата

След трагинчата смърт на актрисата почит отдадоха нейни колеги и приятели в бранша. Носителката на „Оскар“ Виола Дейвис описа Панетиър като „невероятен талант“. "Иска ми се светът да има повече време с теб, защото изпитвах горещо любопитство в кого се превръщаш. Видях как този красив Феникс се издига от пепелта", сподели още Дейвис.

Ззвездата от „One Tree Hill“ Бетани Джой-Ленц отбеляза в публикация: "Интелигентността ѝ беше изумителна.Разбираше сцени, нюанси и човешките борби както никое дете, което някога бях виждала пред камера. Сядаше с теб за страхотен разговор, след което със смях отиваше да играе".

Колежката на Панетиър от „Нашвил“, Кони Бритън, написа в публикация в социалните мрежи: „Нямам думи за тази тъжна песен. Мъка. Обичам те, момиче. Спи спокойно сега".

Актрисата Селма Блеър написа: „Обичам те. Не си тръгвай. Моля те".

Актьорският съюз Sag-Aftra, на който Панетиър е дългогодишен член, заяви, че „сърцата ни са с дъщеря ѝ, семейството, приятелите и феновете ѝ“.

Сценаристът и продуцент Брайън Фулър, който е написал сюжета на героинята ѝ в първия сезон на „Герои“, я определи като "повече от актриса" и като "муза". И допълни, че е била мъдра за годините си и оставя "незаличима следа в мен като писател и разказвач".

Колегата на актрисата от „Писък“ Дейвид Аркет сподели: „Обичам те, Хейдън".

Американската актриса и певица почина на 36-годишна възраст. Звездата била открита мъртва в дома си в Грийнвил, Южна Калифорния, в неделя. Екипи на спешната медицинска помощ са се отзовали на сигнал за човек със сърдечен арест. Опитали са да окажат помощ, но актрисата вече била издъхнала, научи TMZ. На този етап не е известно дали човекът, който се обадил на 911 е Брайън Хикърсън, с когото Хейдън е имала връзка.

По-рано тази година Панетиър издаде мемоари, озаглавени „Това съм аз: Разплата“, в които разказва за трудностите, които е имала като дете и актриса, за зависимостите, насилието и възстановяването.