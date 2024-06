Една година след оттеглянето си от бокса Виталий Кличко беше избран за кмет на украинската столица Киев. Осем години по-късно бившият шампион в тежка категория отчаяно се опитва да помага на града си при продължаващите руски атаки, пише Би Би Си.

Нов документален филм разказва за усилията на Виталий Кличко и по-малкия му брат Владимир, да провеждат кампании за военна подкрепа и набиране на средства за страната им. За ццелта двамата използват предимно славата си.

"Klitschko: More Than A Fight" - това е името на лентата, с която беше открит фестивалът за документални филмик в Шефилд в сряда. Тя изследва предизвикателствата, пред които братят Кличко са изправени във времената на продължаващата война.

„Исках да направя филм за две знаменитости, които използват своята слава, за да достигнат до много голяма аудитория. Те са бойци до дъното на душата си. Бият се на ринга, а след това - и за страната си“, казва режисьорът на филма Кевин Макдоналд, който стои зад филми като "Мавританецът", "Уитни", "Марли", "Последният крал на Шотландия", "Да бъдеш Мик Джагър", "Айритон Сена" и др.

Today at Sheffield City Hall... Sheffield DocFest's Opening Night - Klitschko: More than a Fight 🕔 Times - https://t.co/O5wsahIl5h ✅ Security procedures 👉 https://t.co/Y1JIQyCiiL pic.twitter.com/fmBbow43iY

Документалният филм включва нови интервюта с двамата братя, които говорят открито за това как авторитетът им е помогнал във военните усилия.

„Повечето от нас не знаят имената на много президенти по света. Но имената на световните шампиони в тежка категория са известни на почти всички хора на планетата. Спортът отвори толкова много врати за нас“, посочва Виталий.

Снимките на филма започват една година, след като Русия нападна Украйна. „Наистина бях мотивиран. Това е първият път, когато правя филм от политически убеждения. Просто искам да направя нещо, за да предам ужаса на това, което се случва“, обяснява Макдоналд.

Филмът също така се връща към спортната кариера на братята – разглежда възхода им и осветява връзката между тях.

„Сега ежедневието на Виталий е монотонно. Той присъства на срещи, моли за пари, ходи в чужбина и иска оръжия, посещава разрушени сгради“, споделя още Макдоналд.

Докато Виталий често не може да напусне града, Владимир редовно пътува в чужбина, за да събере подкрепа - нещо, което даде на по-малкия брат Кличко нова перспектива. „Преди 24 февруари си мислех, че познавам себе си, но грешах“, казва Владимир във филма, имайки предвид началото на войната през 2022 г.

"Това, което сме постигнали в живота си - награди, медали - е толкова маловажно. Сега единственият въпрос е какво мога да направя за Украйна", допълва той.

За разлика от брат си, той вижда себе си по-скоро като активист, отколкото като политик.

„Те са невероятно близки. Но са много различни. Когато срещнах за първи път Виталий, той ми се стори доста сериозен, строг, дисциплиниран. Но колкото повече време прекарвах с него, толкова по-ясно разбирах, че е изключително умен, топъл и прекрасен човек. А Владимир е невероятно дружелюбен, открит, бъбрив“, казва още режисьорът.

Нишката на документалния филм не бяга и от споровете с украинския президент Володимир Зеленски. „Двамата са от противоположни политически партии, въпреки че техните политики всъщност не са толкова различни. Един журналист във филма казва, че те не се харесват, тъй като Зеленски виждаше Виталий като по-голямата знаменитост, той беше по-голяма заплаха от другите политици", отбелязва Макдоналд. Той допълва, че дълго време са мислели дали да включат тази част във филма, но са го направили, защото именно споровете между Кличко и Зеленски показват, че Украйна е демократична страна.

Ukrainians are not backing down. This is the Mayor of Kyiv, Vitali Klitschko.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/tM2Y1j0EMJ