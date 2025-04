Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи всеобщите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, като сериозен удар по световната икономика и добави, че ЕС е готов да отговори с ответни мерки, ако преговорите се окажат безплодни.

"Решението на президента Тръмп да обяви универсални тарифи на целия свят, в това число - и на Европейския съюз, е голям удар за световната икономика. Много съжалявам, че той направи този избор. Нека бъдем наясно с огромните последици: глобалната икономика ще пострада значително, несигурността ще се развива спираловидно и ще предизвика възход на протекционизма. Последствията ще бъдат тежки за милиони хора по света. Ефектът ще бъде усетен незабавно. Милиони хора ще започнат да плащат по-високи сметки за храна, лекарствата ще поскъпнат, както и транспортът. Инфлацията ще скочи. Всички бизнеси - големи и малки, ще пострадат още от първия ден", заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Тръмп налага 20% мито върху стоки от ЕС

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.



Europe is prepared to respond.



We'll always protect our interests and values.

We're also ready to engage.



And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7