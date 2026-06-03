Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в сряда, че войната с Иран е приключила, въпреки че смъртоносните удари продължават. Той се придържа към твърдението си пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите, като посочи, че Съединените щати са постигнали победа и вече не провеждат „продължителни удари“ за неутрализиране на военния потенциал на Иран, тъй като операция „Епик Фюри“ е приключила.

Американско-израелската война, наречена от Вашингтон операция „Епик Фюри“, обхвана целия Близък изток след първите удари срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори, като се насочи срещу съюзниците на САЩ в региона и на практика блокира Ормузкия проток - ключов транспортен коридор за петрол и газ от Персийския залив.

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Рубио определи победата като унищожаване на отбранителната промишлена база на Иран, значително намаляване на ракетните установки и запасите от дронове, както и ликвидиране на останалите военновъздушни сили и конвенционалния военноморски флот. Той заяви, че САЩ са постигнали всички тези цели.

Въпреки това Рубио се сблъска със силни критики от демократите, които твърдят, че конфликтът все още продължава. Иран удари летището в Кувейт в сряда, убивайки един човек и ранявайки 63 души. Бахрейн, който също има американско военно присъствие, беше обект на нощни удари с дронове. „Можете да промените името на операцията, но това не променя факта, че протокът все още е затворен, а военнослужещите са в опасност“, каза представителката Сара Джейкъбс от Калифорния.

Относно преговорите Рубио информира законодателите, че запасите от силно обогатен уран са в центъра на обсъжданията, но Техеран все още не е приел мирно споразумение. Вашингтон настоява Иран да предаде урана си, обогатен до нива, близки до необходимите за създаване на ядрено оръжие, да ограничи ядрената си дейност и да отвори Ормузкия проток. Техеран пък постави условие за освобождаването на 12 милиарда долара замразени активи преди съществени разговори за ядрената програма и отхвърли коментарите на американския президент Доналд Тръмп за унищожаването на запасите от уран.

Редактор: Дарина Методиева