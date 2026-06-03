Украинският президент Володимир Зеленски заплаши с кадрови промени, ако не бъде ускорен процесът по доставката на американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ за Украйна, съобщи "Киев Индипендънт". Изявлението му дойде след мащабна руска атака, при която загинаха най-малко 22 души, а над 100 бяха ранени в различни части на страната.

„Вече имаме споразумение на най-високо политическо ниво за закупуването на системи „Пейтриът“ , но то все още чака изпълнение на финансово, правно и техническо ниво. Процесът се проточи твърде дълго“, заяви Зеленски. По думите му в срещата по темата са участвали представители на Министерството на отбраната, външното министерство, Съвета за национална сигурност и президентската администрация.

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Украинският държавен глава постави срок от една седмица за приключване на подготвителните процедури и предупреди, че при липса на напредък ще последват „сериозни кадрови решения“.

По-късно Зеленски съобщи, че Украйна е постигнала споразумение със САЩ и други съюзници за придобиването на системи „Пейтриът“. Той уточни, че чакането за доставка на подобни комплекси обикновено отнема години и че Киев е договорил с партньори да отстъпят мястото си в списъка за доставка. Президентът обясни, че Украйна първоначално не е могла да финансира покупката заради забавяне в отпускането на европейски заем от 90 милиарда евро по-рано тази година.

Зеленски неведнъж е предупреждавал за критичния недостиг на ракети за системите „Пейтриът“. По думите му войната в Близкия изток също е намалила шансовете на Украйна да получава допълнителна военна помощ и средства за противовъздушна отбрана.

Редактор: Дарина Методиева