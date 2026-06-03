САЩ и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели, определяйки действията си като самозащита.



Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на иранския остров Кешм и са свалени три дрона, насочени към търговски кораби в региона.



Иран е изстрелял ракети към Кувейт и Бахрейн, но те са били прехванати или не са достигнали целите си. По-късно е била засечена и нова вълна от дронове срещу американски сили в Кувейт, която също не е постигнала целта си.



Техеран заяви, че атакува американски военни обекти в региона в отговор на ударите по Кешм.

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Редактор: Ина Григорова