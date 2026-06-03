В разгара на пролетта морските и океанските води около Европа продължават да се затоплят над обичайните нива, показват данни на Европейската система за мониторинг на климата „Коперник”.

В края на май няколко държави в Западна Европа отбелязаха температура на въздуха, високо над нормите за сезона, а големи територии от Атлантическия океан и Средиземно море се затоплиха. Температурата на водата в Западното Средиземноморие и по бреговете на Франция скочи с над 5 градуса над нормалното.

Необичайно високи температури за сезона обхванаха Мадрид

Снимка: Copernicus

Високите температури на водата в големите водоеми е ключов фактор за интензитета на оформящите се циклони. Повечето изпарения „зареждат” бурите и могат да са причина за по-големи щети при иначе обичайни летни явления. Предвид движението на атмосферните процеси, топлите океански и морски води засягат и държавите на изток, в това число и България.