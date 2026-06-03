Полша обяви планове да забрани смартфоните в училище. Ще бъдат въведени и по-строги правила за проверка на възрастта за достъп до порнография. Предложените мерки би трябвало да влязат в сила от началото на новата учебна година. В Полша тя започва на 1 септември.

Ограниченията за употреба на смартфони ще засягат учениците под 16-годишна възраст. Училищата ще изградят помещения, където децата да оставят телефоните си. Те няма да ги ползват и по време на почивки и междучасия.

Проучване: Децата под 12-годишна възраст, които имат смартфони, са изложени на здравен риск

Отделен законопроект ще иска от сайтовете, предлагащи порнография, да извършват по-строги проверки на възрастта на посетителите. Редица държави, сред които Холандия, Южна Корея и Италия вече въведоха подобни забрани. Опасенията са, че смартфоните въздействат негативно върху способността на децата да се концентрират.

Редактор: Ивета Костадинова