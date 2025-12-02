Проучването, публикувано в списание Pediatrics, установява, че притежаването на смартфон в ранна юношеска възраст е свързано с повишен риск от психически проблеми и затлъстяване. Що се отнася до психическото здраве, изследователите откриват по-висока честота на депресия и недостатъчен сън сред децата, които притежават смартфон на и под 12 години, в сравнение с тези, които нямат.

Изводите са направени от изследователи от Детската болница във Филаделфия, Университета на Калифорния в Бъркли и Колумбийския университет след анализ на данни от над 10 000 тийнейджъри от САЩ, участващи в Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD) между 2018 и 2020 г. Проучването, финансирано от Националните институти по здравеопазване, се описва като „най-голямото дългосрочно изследване на мозъчното развитие и здравето на децата“ в страната.

Според изследователите 63,6% от участниците в проучването ABCD са притежавали смартфон, като средната възраст, на която са го получили, е 11 години. Данните показват, че по-малките деца са изложени на по-висок риск от лош сън или затлъстяване, което е следствие от чесата употреба на смартфон.

„Ние дори не проучихме какво правят децата на телефона“, каза Ран Барзилай, водещ автор на изследването и детски психиатър в Центъра за превенция, интервенция и изследвания на самоубийствата при младежи в Детската болница на Филаделфия, пред CBS News. „Основният въпрос беше: Това да имаш смартфон на тази възраст има ли връзка със здравето?“

Изследването сравнява деца, които са получили смартфон до 12-годишна възраст, и тези, които не са имали такъв до момента. След една година децата без смартфони демонстрират по-добро психическо здраве в сравнение с тези, които имат.

„Взехме предвид, че децата може да са имали други технологични устройства като таблети и това не промени резултатите“, добави Барзилай.

В отделно изявление той подчерта, че резултатите от изследването показват, че родителите трябва да разглеждат смартфоните като „значим фактор за здравето на тийнейджърите“ и да подходжат внимателно при решението да дадат телефон на децата си. Той отбеляза, че смартфоните „могат да играят конструктивна роля“ в живота на младежите, като засилват социалните им връзки и подпомагат ученето, като някои семейства ги смятат за необходими за безопасността на децата.

Барзилай добави, че изследователите планират тепърва да проучат и кои аспекти на използването и притежаването на смартфони са свързани с отрицателни ефекти върху здравето на децата. Те ще се съсредоточат върху по-малки деца, които са получили смартфон преди 10-годишна възраст, за да разберат кои са най-уязвими и кои могат да се възползват положително. Целта е да се намерят начини за защита на децата и тийнейджърите от негативните последици.

През последните години все повече експерти алармират за нарастващото време пред екраните и влиянието му върху децата и тийнейджърите. В консултация от 2023 г. за използването на социални мрежи и психичното здраве, бившият американски хирург д-р Вивек Мърти препоръча създаване на „зони без технологии“ и насърчаване на „лични приятелства лице в лице“. Междувременно няколко американски щата са предприели мерки за забрана на мобилни телефони в училищата.

Според Pew Research Center, 95% от тийнейджърите на възраст между 13 и 17 години са притежавали смартфон през 2024 г. Повече от половината родители на деца между 11 и 12 години съобщават, че децата им също имат смартфони. Почти 30% от родителите на деца между 8 и 10 години също отчитат, че децата им имат телефони, както и 12% от родителите на деца между 5 и 7 години и 8% от родителите на деца под 5 години.

„Вероятно всички тийнейджъри ще имат смартфон скоро“, каза Барзилай. „След като това се случи, е препоръчително родителите да следят какво правят децата им на телефона, да ги предпазват от неподходящо съдържание и да не позволяват смартфоните да нарушават съня им", коментира още той.

Редактор: Ралица Атанасова