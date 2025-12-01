Снимка: iStock
-
Какво означава решението на Европейския съд за еднополовите бракове
-
Изготвиха обновена методика за разследване на катастрофи
-
Исканията на протестите: Оттегляне на бюджета или оттегляне на властта?
-
Росен Желязков и Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
-
Протест срещу Бюджет 2026, демонстранти се събраха в София и други големи градове (ОБНОВЯВА СЕ)
-
Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет
Какви са последствията – коментира д-р Станимир Качешмаров
Затлъстяването сред подрастващите вече надвишава случаите на недохранване, а индустрията за ултрапреработени храни представлява сериозна заплаха за здравето и бъдещето на децата. Едно на всеки три деца в ЕС страда от затлъстяване.
„За съжаление една от основните причини за това е средата. Децата не взимат решение какво да има в хладилника, какво да си купи като излиза. То иска. И докато получава, ще иска”, заяви в предаването „Социална мрежа” д-р Станимир Качешмаров.
Децата имат нужда от протеини, а не от свръх преработени храни, обясни доктора.
„Затлъстяването е пагубно в ранна детска възраст. Тогава се формира количеството кафява мастна тъкан, която се образува в първите няколко години от живота и след това тя много трудно може да бъде редуцирана. Жълтата мастна тъкан може да бъде контролирана с течение на годините, защото клетките само увеличават обема си, а не броя си. Докато в началото прехранването води до стимулиране на образуване на повече кафява мастна тъкан. Затова в първите години от живота прехранването и затлъстяването са най-пагубни. Това, разбира се, след себе си води до обездвижване, а след това и до проблеми в социума. Знаете, децата са жестоки – не, че го искат, те просто така функционират. Допълнително изолиране, подтискане, още повече обездвижване”, каза д-р Качешмаров.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни