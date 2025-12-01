Затлъстяването сред подрастващите вече надвишава случаите на недохранване, а индустрията за ултрапреработени храни представлява сериозна заплаха за здравето и бъдещето на децата. Едно на всеки три деца в ЕС страда от затлъстяване.

„За съжаление една от основните причини за това е средата. Децата не взимат решение какво да има в хладилника, какво да си купи като излиза. То иска. И докато получава, ще иска”, заяви в предаването „Социална мрежа” д-р Станимир Качешмаров.

Децата имат нужда от протеини, а не от свръх преработени храни, обясни доктора.

„Затлъстяването е пагубно в ранна детска възраст. Тогава се формира количеството кафява мастна тъкан, която се образува в първите няколко години от живота и след това тя много трудно може да бъде редуцирана. Жълтата мастна тъкан може да бъде контролирана с течение на годините, защото клетките само увеличават обема си, а не броя си. Докато в началото прехранването води до стимулиране на образуване на повече кафява мастна тъкан. Затова в първите години от живота прехранването и затлъстяването са най-пагубни. Това, разбира се, след себе си води до обездвижване, а след това и до проблеми в социума. Знаете, децата са жестоки – не, че го искат, те просто така функционират. Допълнително изолиране, подтискане, още повече обездвижване”, каза д-р Качешмаров.

