Доналд Тръмп не изключи използването на американски сухопътни сили в конфликт с Иран, но заяви, че подобен сценарий е малко вероятен. „Бихме могли да ги използваме. Малко вероятно е, но мисля, че ще ги държим там, докато конфликтът приключи“, каза той в интервю за NBC News. Според президента на САЩ приблизително 50 000 американски войници, разположени в Близкия изток, „не са в опасност“.

САЩ не се нуждаят от сделка с Иран за достъп до обогатения му уран, заяви президентът Тръмп

Съединените щати възнамеряват да конфискуват запасите на Ислямската република от високообогатен уран, независимо от резултата от преговорите с Иран, заяви още Тръмп. „Ще дойдем за урана със или без тях. И никой няма да стреля по нас. Ако не сключим сделка, тогава ще ги елиминираме много силно, военно. Ако постигнем сделка и всичко върви гладко, ние с Иран ще работим заедно. Оборудването ще бъде наше. Ще го извлечем урана и ще го унищожим или на място, или ще го транспортираме някъде“, каза той.

В същото интервю, излъчено в днес, той призова за още „хирургически“ удари срещу „Хизбула“ в Ливан. „Бих искал да видя Ливан да има по-добър живот. Бих искал да видя по-хирургична атака срещу "Хизбула“, каза Тръмп.

Редактор: Дарина Методиева