Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му Съединените щати биха могли да се сдобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят.



Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че засега не желае да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение.

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Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен.

Редактор: Ралица Атанасова