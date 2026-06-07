Да видиш Тайван с очите си, да потънеш в богатата гама от вкусове и аромати, да поговориш с хората в Тайван - безценни усещания, които само източната периферия на Азия може да предложи. Битът, кухнята, културата и традициите на острова са оформени през вековете от местните племена и серия чужди влияния – от близкия Китай, от по-далечната Япония, от Запада и всички островни народи между Австралия и Азия. В духа на модерния бурен туризъм Тайван е истинско съкровище за хората, търсещи уюта, гостоприемството и топлотата в тази част на света.

Кадър: Николай Василковски, NOVA



Закътан между възвишенията в североизточната част на острова, с пътешествениците на Explorers Club Bulgaria екипът на NOVA открива очарованието на Жиуфен. В края на 19 век, при строежа на ЖП линията Тайпе-Кийлунг, тук намерили злато. Бурната треска и жажда за богатства впоследствие превръща малкото селце в град.

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В Жиуфен няма как да пропуснем величествения храм в центъра, където вярващите се молят за здраве, богатство и успех в кариерата. Вниманието обаче привлича оглушителната суета на всички туристи около тясна, полупокрита улица, изпълнена с магазинчета, ресторантчета и традиционни работилници.



Кадър: Николай Василковски, NOVA

На тези малки пазари човек може да намери всичко. Претъпкано е с хора. Има всякакви кулинарни "решения", а също така и традиционните за местното население занаяти.

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В работилницата „Дунпин” майсторът на калиграфски четки второ поколение Джей изкусно изработва поредното си произведение на изкуството.

Кадър: Николай Василковски, NOVA

"За четките използваме различни видове естествена козина. Всяка четка е съобразена с целта, за която се прави. Най-често това е калиграфско писане. Козината може да е от пор, от катерица или от козина от мечка", разказва Джей.



Семейният бизнес удивява туристите вече 3 десетилетия и е най-старият в този бранш. Звездата пред смаяните погледи на хора от цял свят е Джей. Пет години са били нужни момчето да овладее занаята до съвършенство.



Цветните фенери, издигащи се благодарение на огъня и топлия въздух, могат да се видят в много райони на Тайван – навсякъде са изписани с послания и пожелания. Назад във времето китайците създават летящите фенери като сигнали при битка. В Тайван по-късно през годините по този начин селата са давали знак при мародерски набези.



Кадър: Николай Василковски, NOVA

В бившия въгледобивен район Пингси, източно от столицата Тайпе, небето буквално гори в цветовете на дъгата. Казват, че месечно тук туристите рисуват и пускат над 30 хиляди цветни фенери. Професор Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет, се опитва да разгадае посланията, с които най-старото познато летателно съоръжение се изпраща към звездите.



"Различните цветове означават различно послание. Червеното е за здраве, жълтото е за пари, синьото е за кариера, розовото е за щастие, имаме и зелено за успех, има лилаво за учене – пожелавам на всички мои студенти да пуснат точно такъв фенер, за да си вземат изпитите", разказва той.

Кадър: Николай Василковски, NOVA

Такова е изкривеното спрямо традициите, но модерно разбиране за фенерите. И на тази тясна улица, непосредствено до ЖП линията стотици, хиляди туристи изливат желанията и мечтите си. В небето преобладават жълтите фенери с молба за богатство. Една група младежи от Сингапур обаче е написала на своя фенер нещо по-различно - "Ние написахме, че искаме светът да живее в мир".



Настъпва още един чакан от всички момент. Идва влак, а уличката е от онези тесни пространства по света, където преминаването на влака е туристическа атракция.



Идва време и да "вкусим" Тайван. В континента на ароматите, островът предлага лабиринт от вкусове, в който се губи всеки непредубеден чужденец. Най-лесно това се случва по време на организирани кулинарни турове.

Кадър: Николай Василковски, NOVA

"Започваме нашето кулинарно пътешествие из дебрите на Тайпе. За разлика от нощните пазари, сега сме на място, където храната е много по-тайванска, не толкова туристическа. Ето например – това са типичните палачинки, които обаче са пълни с лук. Ще ни ги направят и леко „спайси”, за да видим какво закусват тайванците", разказва проф.Найденов. А в едно от кулинарните изкушения, които приготвят в Тайван е подобно на палачинка, но с вкус на лук.

Водач в дебрите на тайванската кулинария е Ютинг Чанг. Момичето, което в свободното си време бяга в най-предизвикателните планински маратони, днес разказва за китайското влияние в тайванската кухня. "Храната, която си взехме идва от Китай. Обикновено палачинките се ядат на закуска, но заради голямата си популярност днес, можем да ги опитаме по всяко време на денонощието", споделя той.



В следващото ресторантче екипът опитва различни видове нудли, както и популярните на острова хапки, оформени като пелмени, пълни с какво ли не.

Доц. д-р Димитър Желев, зам.-декан на Геолого-географския факултет на СУ „Климент Охридски”, казва: "Част от културната география е да се потопим в атмосферата, за да усетим максимално духа на местната култура".

Част от кулинарните предложения в Тайван е bubble Tea - известният по цял свят чай с мехурчета. Напитка от чай, мляко или плодов сок, наситена с топчета от тапиока, които пукат в устата.



"Чай с мехурчета, създаден през 80-те години на 20 век в Тайван. Популярен е сред младите. Добавят се тези интересни топчета от тапиока или някакви други плодови продукти", разказва проф. Найденов.



Необятният Тайван. На географските карти се губи в западната част на Тихия океан. Островът обаче е разноцветна мозайка, чийто колорит едва ли може да бъде описан и от най-богатата палитра.

Кадър: Николай Василковски, NOVA

Освен несравнимите природни богатства в сърцето на тихоокеанския огнен пръстен, Тайван блести със своята смесица от местни и чужди традиции, изградили през вековете уникалнен източноазиатски бит.

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