Германската полиция задържа двама души във връзка с разследването за срутването на сграда в град Гьорлиц, изпод чиито отломки бяха извадени телата на две румънки и един българин, предаде ДПА.

Те са заподозрени, че са повредили тръби от газопреносната система на постройката, която рухна на 18 май. Разследващите проверяват съпричастността им към предизвикването на смъртоносната експлозия.

Откриха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Според събраните до момента доказателства вечерта преди рухването на сградата двамата мъже са обикаляли района, търсейки възможност да откраднат скрап и цветни метали.

Представители на полицията и прокуратурата обясниха, че заподозрените са проверили входните врати на няколко сгради с намерението да проникнат във входовете или мазетата им. Двамата са успели да влязат в кооперацията, която по-късно същата вечер се е срутила. Все още не е ясно какво точно са правили вътре.

Работата на разследващите е затруднена, тъй като разчистването на отломките продължава и мазето все още е недостъпно.

Говорителят на полицията Кай Зибенаугер каза пред радио „Ем Де Ер”, че задържаните са 27-годишен полски гражданин и 33-годишен афганистанец. Те вече са били в ареста във връзка с друго престъпление.

Редактор: Мария Барабашка