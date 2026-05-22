Българин е сред жертвите при срутването на жилищна сграда в германския град Гьорлиц, съобщиха местните власти. Тялото на 48-годишен мъж с българско и германско гражданство е било открито от спасителните екипи при разчистването на отломките. Мъжът беше в неизвестност от инцидента насам.

По-рано спасителите намериха телата и на две жени от Румъния – на 25 и 26 години. Така жертвите при трагедията станаха три.

Сградата с ваканционни апартаменти се срути на 18 май следобед, а причините за инцидента все още се изясняват. В продължение на дни спасителни екипи, подпомагани от кучета, са претърсвали руините основно на ръка с надежда да открият оцелели.

В операцията са участвали около 140 души от полицията, пожарната, медицинските служби и германската агенция за помощ при бедствия, както и спасители от Полша.

Гьорлиц е най-източният град в Германия и се намира на границата с Полша. Градът е известен с историческата си архитектура и често служи като снимачна локация за филмови продукции.

