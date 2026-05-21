Близо половината от железопътните линии в България се обслужват от влакове на “Сименс”, а поддръжката им остава без дългосрочно решение заради продължаващо вече шест месеца обжалване на обществената поръчка за избор на изпълнител. За проблема предупредиха ръководствата на Холдинг БДЖ и БДЖ - Пътнически превози по време на среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министъра Цвета Тимева.

По време на разговора са били обсъдени и други натрупани проблеми в железопътния сектор - недостигът на вагони, амортизираният подвижен състав, неработещите климатици и затрудненията в обслужването на пътниците.

Георги Пеев поиска подробна информация за безопасността в железопътния транспорт

„Ситуацията е неприемлива. Не може да има компромиси с безопасността и качеството на услугата“, заяви министър Пеев и разпореди в рамките на седмица да бъдат предложени конкретни мерки и решения, както и да бъде въведен постоянен контрол върху изпълнението им. След срещата транспортният министър и заместник-министърът извършиха проверка на място, като пътуваха заедно с пътниците с влак от Централна ЖП гара в София. Министърът разговаря с тях, както и със служители на железниците, които споделиха наблюдения за ежедневните предизвикателства в сектора.

„Едно от първите неща, които всеки транспортен министър прави, е да се качи на влак и лично да види условията, при които пътуват хората и работят служителите. Кабинетите не могат да покажат реалната ситуация“, коментира Георги Пеев.

По време на инспекцията са отчетени затруднения и забавяния, свързани с модернизацията на железопътния възел в София и участъците София - Волуяк и София - Елин Пелин. Очаква се в следващите дни да бъдат представени конкретни действия за подобряване на техническото състояние на влаковете и условията за пътуване.

