Британското правителство представи нов пакет от мерки с цел ограничаване на последиците от икономическата криза и облекчаване на разходите за домакинствата. Финансовият министър Рейчъл Рийвс обяви, че сред основните предложения е въвеждането на безплатно пътуване с автобус за деца на възраст между 5 и 15 години.

Паралелно с това кабинетът планира и намаляване на митата за част от вносните хранителни стоки. Сред продуктите, които се обсъждат за включване в облекчения режим, са бисквити, шоколад, сушени плодове и ядки. Очаква се окончателният списък да бъде обявен през следващата седмица. За изпълнението на мерките правителството предвижда финансиране в размер на 100 милиона паунда.

Британският здравен министър се готви да оспори лидерството на Киър Стармър

Още вчера бяха съобщени и допълнителни икономически облекчения, сред които данъчни мерки за горивата и подкрепа за транспортния сектор. С пакета от мерки британските власти целят да ограничат натиска върху семейните бюджети и да стимулират потреблението в условията на икономическа несигурност.

Редактор: Ралица Атанасова