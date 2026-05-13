Британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг се подготвя да подаде оставка и може още утре официално да предизвика премиера Киър Стармър за лидерския пост в лейбъристката партия. По-рано днес Стрийтинг проведе кратка среща със Стармър след дни на спекулации, че подготвя опит да го замени начело на партията.

Междувременно в традиционната си реч пред парламента крал Чарлз Трети представи законодателната програма на британското правителство, но церемонията беше засенчена от задълбочаващата се политическа криза. В речта бяха очертани планове за икономически растеж, енергийна сигурност и отбрана.

Британският премиер - под натиск за оттегляне от поста, четирима министри подадоха оставка

„Все по-опасният и нестабилен свят поставя на изпитание сигурността на Обединеното кралство. Правителството ще отговори с мерки за защита на енергийната, отбранителната и икономическата сигурност на страната. В този несигурен свят моето правителство ще продължи да води външна политика, основана на националния интерес. То ще запази подкрепата си за Украйна, ще работи за по-силни отношения с европейските партньори и за дългосрочен мир в Близкия изток, включително решение за двете държави Израел и Палестина”, посочи кралят.

Редактор: Дарина Методиева