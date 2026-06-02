Дете на около 2 години беше пометено от тротинетка в центъра на Русе. Инцидентът е станал в неделя след 18 часа в пешеходна зона - място, което е изрично забранено за електрически превозни средства и велосипеди.

Детето било откарано веднага в болница. Не са установени сериозни наранявания.

Свидетел на инцидента разказа, че две тротинетки са преминали с висока скорост между пешеходците. На тази, блъснала детето, е имало двама души.

13-годишно дете е с опасност за живота след падане от електрическа тротинетка в Бургас

От Пътна полиция в Русе вече са открили младежите. Тротинетката била управлявана от 16-годишно момче. С него ще работи Комисията за противообществени прояви. Второто момче е на 15, а родителите му са глобени.

"Това, което видях, се случи буквално за секунди. Прелетяха две тротинетки, буквално минаха през детето. Гледката беше много грозна. Първото, което аз направих, е да се обадя на 112. Успях да кажа да изпратят органи на реда, които по принцип трябваше да са тук", коментира Атидже Халачева, която става свидетел на случилото се.

"От утре до края на месеца има внесен за утвърждаване план за специализирана операция. Акцентираме върху пътната безопасност и водачи, управляващи индивидуални превозни средства на територията на общината и в частност - в пешеходни и паркови зони", заяви Ивайло Топалов, началник Общинска полиция.

Редактор: Ивета Костадинова