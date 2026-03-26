13-годишно дете е в критично състояние след инцидент с електрическа тротинетка в Бургас. Поредният случай на пътен инцидент, свързан с подобен тип превозно средство, е станал в квартал „Банево“.

Произшествието е от сряда, около 20:50 ч. 13-годишно момче, управляващо електрическа тротинетка, загубило контрол след преминаване през неравност на пътя, загубило контрол и паднало на платното. Според информацията детето се е движело в тъмната част на денонощието без защитна каска.

Вследствие на падането момчето е получило мозъчно сътресение и е с опасност за живота. Настанено е за лечение в УМБАЛ - Бургас.