„Топлофикация София“ уведомява, че в периода от 15 до 21 юни 2026 г. ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на ж.к. "Люлин", пише vesti.bg.

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ОЦ „Люлин“ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4 и 5 микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг – от 15 до 28 юни 2026 г.

Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон, добавят от „Топлофикация София“.

