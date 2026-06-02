Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува предложенията си за цени на електрическата и на топлинната енергия, считано от 1 юли.

Въпреки високите ценови заявки на енергийните дружества, регулаторът използва рестриктивен подход, за да сведе до 2,99% средното увеличение на електрическата енергия за бита, а на топлинната енергия – до 4,58%.

За периода 01.07.2026 г. - 30.06.2027 г. комисията предлага за крайните битови потребители среднопретеглено изменение от 2,99% на общите цени на електрическата енергия.

Изменението за всяко дружество е следното:

Таблица: КЕВР

По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти, за периода 1.07.2026 г. – 30.06.2027 г. КЕВР предлага среднопретеглено изменение от 4,58%. За сравнение, в ценовите си заявления от 31.03.2026 г. поисканото от дружествата средно увеличение беше в размер на 30,65%.

За отделните топлофикационни дружества предлаганото от комисията изменение от 1 юли т.г. е следното:

Таблица: КЕВР

За София предложението на енергийния регулатор е за поскъпване с 5,5%. За Пловдив - 3,7 на сто, за Плевен - 5,5, а за Бургас - 3,66. За Варна се предвижда 5,19% по-висока тарифа спрямо сегашната. Предстоят обществени обсъждания преди финалното решение.

С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с едни от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги.

Редактор: Цвета Лазаркова