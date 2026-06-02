По думите им началото и краят на летния сезон са най-опасните периоди по Черноморието
Полицията е установила самоличността на жената, чието тяло беше извадено от морето на 31 май в района на плаж „Олимпийски надежди“ край Несебър. Инцидентът стана в навечерието на активния летен сезон по българското Черноморие.
Става дума за 69-годишна руска гражданка. По първоначални данни жената е пребивавала в собствен апартамент в село Равда.
Морето взе първа жертва в навечерието на откриването на летния сезон
Инцидентът е част от рисковите ситуации по морето в началото на сезона, когато температурите на въздуха вече са летни, но морската вода в Черно море остава все още студена.
Специалисти по водно спасяване предупреждават, че именно тази разлика между топлия въздух и ниската температура на водата създава повишен риск за инциденти. Влизането във водата без адаптация може да предизвика термичен шок, затруднено дишане и крампи, особено при по-възрастни хора или при лица със сърдечно-съдови проблеми.
По думите на спасители, началото и краят на летния сезон са най-опасните периоди по Черноморието. Тогава плажовете все още не са напълно обезпечени с дежурни екипи, а много туристи подценяват условията и влизат във водата без подготовка.
Водните спасители напомнят, че охраняемите плажове обикновено разполагат с дежурни екипи между 09:00 и 18:30 часа. След този часови диапазон къпането в морето е на собствен риск, тъй като липсва спасителен надзор.
От МВР и спасителните служби призовават за повишено внимание, спазване на флаговата сигнализация и избягване на плуване самостоятелно, особено в периода на преход между пролетта и лятото.
