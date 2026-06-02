С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета – революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица.

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11:30 часа пред бюст-паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в 12:00 часа сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути.

