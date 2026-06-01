Турция, България, Грузия и Азербайджан работят по създаването на регионален електроенергиен коридор, който да пренася електроенергия от Кавказ към Европа. Това съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар по време на Енергийния форум в Баку.

По думите му проектът ще разшири сътрудничеството между държавите отвъд петрола и природния газ, като постави акцент върху търговията с електроенергия и развитието на зелена енергийна инфраструктура. Планът предвижда изграждането на трансгранична мрежа, която да улесни обмена на електроенергия между страните и да подпомогне интеграцията на възобновяемите енергийни източници.

„Ще създадем електроенергийната версия на TANAP“, заяви Байрактар, правейки паралел с Трансанадолския газопровод, който доставя азербайджански природен газ към Европа през Турция.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган също подчерта значението на проекта, определяйки електроенергийните връзки между Турция и Азербайджан като стратегически. Според него инициативата за пренос и търговия със зелена електроенергия с участието на Турция, Азербайджан, Грузия и България ще допринесе за по-голяма енергийна сигурност и по-тясно регионално сътрудничество.

