Един от всеки десет тийнейджъри проявява признаци на дигитална зависимост, предупреждават от Фондация „Съвет за мозъчно здраве“. Според специалистите най-застрашени са децата между 10 и 14 години, особено когато се чувстват самотни, неразбрани или изолирани от връстниците си.

Днешните деца все по-рано получават достъп до смартфони и прекарват значителна част от деня си онлайн. „Имам една игра, която е с готвене и от нея се уча да готвя“, разказва 8-годишната Никол. Родителите също виждат ползите от устройствата. „За да имаме връзка с тях - използват се главно за това“, казва бащата Александър.

Според проф. д-р Димитър Масларов, началник на Клиниката по нервни болести в Първа МБАЛ - София, прекомерното време пред екрана има сериозни последствия. „Правят мозъка ленив, намаляват удовлетвореността от един постигнат резултат, което е в основата и на мозъчното гниене, но отраженията ще ги видим след десетилетия“, предупреждава той. Данните показват, че рискът от тревожност и депресия нараства значително при повече от 5-6 часа онлайн дневно.

Клиничният психолог Стефания Габровска обаче е категорична, че проблемът не бива да се разглежда само като зависимост. „За да имаме едно прекомерно ползване на социални мрежи, телефони и компютри, в общия случай отзад стои дефицит на някаква нужда - свързване, приятели. Важно е да разберем какво ги влече повече натам, отколкото в реалността“, обяснява тя. По думите ѝ най-важна е връзката с родителите. „Детето трябва да знае, че родителят е там, че го вижда и го чува и че винаги може да се обърне към него“, допълва Габровска.

Макар екраните да са неизменна част от ежедневието на подрастващите, много деца все още предпочитат заниманията навън. „Да изляза с колелото с тате да караме до Южния парк и обратно“, споделя Никол.