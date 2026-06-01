Проверяват апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, научи NOVA.

И.д. главен прокурор Ваня Стоева заяви, че ако твърденията са верни, магистратът „най-малкото трябва да се оттегли от поста“. По думите ѝ всеки магистрат носи лична отговорност и трябва да съблюдава етичните стандарти в системата.

Освен от Инспектората на Върховната касационна прокуратура проверка по случая извършва и Софийската градска прокуратура, която трябва да прецени дали в сигнала има данни за извършено престъпление.

Пръв за сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. В интервю за обществената телевизия той обяви, че информация за твърдяните престъпления е изпратена и до Висшия съдебен съвет и очаква институциите да извършат задълбочена проверка на данните.