Бенямин Нетаняху каза, че ще има нови удари
Големи опашки се извиха по улиците на Бейрут. Жители на ливанската столица бягат от града от страх от нови бомбардировки. На теория между Израел и Хизбула има примирие, но то не се спазва. Миналата седмица израелците бомбардираха Бейрут за първи път от средата на април.
Днес премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще има и нови удари. В последните няколко дни усилиха темпото на военната кампания в южен Ливан. През уикенда армията е премина северно от река Литани. Тя върви на около 25 километра от границата между Ливан и Израел.
„Заедно с министъра на отбраната инструктирах армията да удря терористични цели в Бейрут. Няма вариант, в който Хизбула да атакува нашите градове и граждани, а терористичните щабове в Бейрут да останат незасегнати.", заяви премиерът на Израел Бенямин Нетаняху.
