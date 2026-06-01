Големи опашки се извиха по улиците на Бейрут. Жители на ливанската столица бягат от града от страх от нови бомбардировки. На теория между Израел и Хизбула има примирие, но то не се спазва. Миналата седмица израелците бомбардираха Бейрут за първи път от средата на април.

Днес премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще има и нови удари. В последните няколко дни усилиха темпото на военната кампания в южен Ливан. През уикенда армията е премина северно от река Литани. Тя върви на около 25 километра от границата между Ливан и Израел.

Съветът за сигурност на ООН с извънредно заседание заради конфликта в Ливан

„Заедно с министъра на отбраната инструктирах армията да удря терористични цели в Бейрут. Няма вариант, в който Хизбула да атакува нашите градове и граждани, а терористичните щабове в Бейрут да останат незасегнати.”, заяви премиерът на Израел Бенямин Нетаняху.

