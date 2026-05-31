Главният ирански преговарящ Мохамад Галибаф заяви в неделя, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка със САЩ, която не гарантира правата на иранците. „Няма да одобрим никакво споразумение, докато не сме сигурни, че правата на иранския народ са спазени“, каза Галибаф във видео по държавната телевизия. Той добави, че иранските преговарящи „не вярват нито на думите на врага, нито на обещанията му“, предаде БГНЕС.

Иранска делегация е в Катар в рамките на „дипломатическия процес“ за прекратяване на войната

Коментарите му дойдоха, докато Иран и Вашингтон продължават да обменят предложения относно рамка за споразумение за прекратяване на войната, която избухна на 28 февруари и обхвана Близкия изток.

В събота медиите „Ню Йорк таймс“ и „Ексиос“ съобщиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил обратно в Техеран нова рамка с „по-строги“ условия, която Иран да разгледа. Не беше ясно веднага какво означава това.

Иран разглежда облекчаването на санкциите и освобождаването на замразените си активи в банки в чужбина като едни от ключовите си права, които трябва да бъдат гарантирани по всяка сделка със САЩ.

От началото на войната Иран поддържа строг контрол над стратегическия Ормузки проток, жизненоважен световен енергиен тръбопровод, и счита надзора върху корабоплаването през него за свое право.

