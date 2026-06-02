Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и „Хизбула“ са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към Северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана, по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. Няма данни за жертви или ранени.

По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието.

