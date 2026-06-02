Осем месеца след опустошителното наводнение в курортния комплекс Елените, при което загинаха четирима души, а десетки сгради бяха разрушени, последствията от бедствието продължават да тежат върху живота на собственици и жители. Въпреки изминалото време, комплексът все още е без нормално електроснабдяване и водоснабдяване, а институциите са изправени пред нови въпроси около строителния контрол и законността на част от сградите.

На 3 октомври приливни вълни връхлетяха ваканционното селище, помитайки всичко по пътя си. Срутиха се стени, бяха изкоренени дървета, отнесени автомобили и покъщнина, а четирима души загубиха живота си.

Днес, осем месеца по-късно, речното корито и колекторът под хотел „Негреско“, чието състояние беше посочено като една от причините за тежките последици от бедствието, продължават да будят тревога.

„Той е изключително компрометиран и стеснен. Ако имаме един проливен дъжд през юли, когато плажът е пълен с хора и хотелът вече се рекламира за туристи, очакваме хиляди хора да се концентрират на това място. Институциите трябва ясно да кажат - наистина ли е почистен този колектор и безопасен ли е“, коментира жителят на Несебър Кръстьо Пеев.

Местните жители вече не търсят виновни за случилото се. Те настояват за спешна държавна помощ. „Искаме държавата да вземе нещата в свои ръце. Да се отпуснат средства за изграждането на речно корито, което да може да поеме подобна вълна в бъдеще“, заяви Стоян Атанасов, който е собственик на три апартамента в комплекса.

Проблемите с инфраструктурата остават нерешени. Канално-помпената станция продължава да е затрупана с тиня и отпадъци, което води до нови запушвания при всеки по-сериозен валеж.

Според собствениците, въпреки липсата на трайно решение, вече се правят опити за привличане на туристи. „В момента има ток и вода за този хотел, защото се рекламира и се подготвя за сезон. Ако го отворят, ние ще бъдем тук ежедневно и няма да позволим нито един турист да бъде подведен“, предупреждава Атанасов.

Междувременно от Министерството на регионалното развитие са разпоредили проверка на строителния контрол в комплекс „Астория“. Казусът се оказва дори по-сложен от този с хотел „Негреско“.

От Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас потвърдиха, че двете сгради на комплекса не разполагат с Акт 16 и не са въведени в експлоатация.

„Има издадени разрешения за строеж от главния архитект на Община Несебър, но сградите не са въведени в експлоатация. Защо това не е направено, не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект“, обясни временно изпълняващият длъжността директор на РДНСК-Бургас Кети Вълкова.

За много собственици това се оказва неприятна изненада. Сред тях е Игор Макарув, който живее в България повече от 15 години.

„След наводнението разбрахме, че сме купили незаконен имот. Освен това нямаме канализация. Оказа се, че връзката към помпената станция е била незаконно присъединена към инфраструктурата на Арабаджиеви. Осми месец сме без канализация“, разказва той.

В двете сгради на комплекс „Астория“ има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения.

По отношение на хотел „Негреско“ от строителния контрол уточняват, че той разполага с удостоверение за въвеждане в експлоатация и към момента няма преписки за незаконно строителство.

До края на юни ДНСК трябва да представи доклад с резултатите от проверките. Паралелно с това вече осем месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието, отнело четири човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди.

„Всички хора тук бедстват, а летният сезон вече започна. Някои нямат достатъчно средства дори за храна. Разходите са огромни. Молим кмета да се срещне с нас и да помогне за решаването на проблема със собственика на земята“, казва Маншук Тугамбаева, която е собственик във „Вила Романа“.

Липсата на ток и вода поражда и опасения от възникване на епидемии през летните месеци.

Арменският гражданин Агоп Чагарян, който също притежава имот в комплекса, посочва, че според закона общината разполага с механизми за намеса. „Кметът може да даде задължителни указания на собственика да осигури електричество и вода. Ако това не бъде изпълнено в срок от 30 дни, общината има право сама да извърши необходимите действия и след това да потърси разходите от отговорното лице“, обяснява той.

Опитите за получаване на позиция от Община Несебър и от фирмата съсобственик на комплекса не дадоха резултат. От прокуратурата също отказаха коментар заради продължаващото разследване.

Плажът в Елените към момента няма вписан концесионер в регистрите на Министерството на туризма и няма заявен наемател. Въпреки това на ивицата вече са подредени чадъри и шезлонги, което показва, че някой очаква туристи това лято.

Дали курортът ще успее да посрещне посетители при липсата на решени инфраструктурни проблеми и продължаващите проверки на институциите, остава открит въпрос.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова