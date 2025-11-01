-
Росен Желязков: Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите
-
Прогноза за времето (01.11.2025 - обедна)
-
Спортни новини (01.11.2025 - обедна)
-
Официалното честване на Деня на народните будители в София
-
Ще има увеличение на учителските заплати, потвърди министър Вълчев
-
Пловдив чества Деня на будителите с шествие и почит към съвременните просветители
Причината - досега никой не им е оказал помощ
Почти месец след потопа в Елените собственици на имоти обсъждат завеждането на колективен иск срещу община Несебър и държавата. Причината е, че никой до момента не им е оказал помощ за разчистването на терените и подстъпите към сградите.
Проверките след трагедията в Елените: Редица нарушения и случаи на засипване на водни обекти с отпадъци
В един от комплексите днес се провежда общо събрание. Там собствениците са 97 от различни държави. В апартаментите няма ток, вода, оставени са на произвола, а хората са събрали пари, за да разчистят общите части и да имат достъп до сградата.
Предстои да стане ясно до какво решение ще стигнат.
