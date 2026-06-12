Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на "Челопешко шосе". От "Възраждане" настояват той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти.

МВР затяга сериозно мерките срещу незаконните гонки

Редактор: Дарина Методиева