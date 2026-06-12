Снимка: БГНЕС
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В пленарна зала ще бъдат задавани въпроси също към Димитър Стоянов и Иван Демерджиев
Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на "Челопешко шосе". От "Възраждане" настояват той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти.
МВР затяга сериозно мерките срещу незаконните гонкиРедактор: Дарина Методиева
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